Olimpiyat eleme turnuvalarına daha iyi hazırlanmak amacı ile Çin'de başlayacak Milli Takım kampına katılacak olan Milli Sporcunun hedefi yeni şampiyonluklar kazanmak. Kampla ilgili bilgi veren Milli takım Antrenörü Murad Sönmez "Sporcumuz Muhammed Ali Kurt Çin'de başlayacak ve 20 gün sürecek Olimpiyat hazırlık kampına katılacak. Bu bizi çok heyecanlandırdı. İnşallah iyi bir kamp dönemi geçirerek ülkemize döner ve başarılı turnuvalar geçirip Olimpiyat için iddialı duruma gelir. Erzincan'ın yetiştirmiş olduğu bir sporcuyu Olimpiyatlarda görmek bizi çok sevindirir.Milli Takım Antrenörü Uğur Erçetin hocam ile birlikte yaptığımız çalışmalarda en büyük hedefimiz tek erkekler branşında Muhammed Ali Kurt, Çift kızlarda da Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'nin Olimpiyat kotasını aşarak Ülkemizi Olimpiyatlar da temsil etmesidir." dedi.