Tatamide Osmangazi rüzgârı
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Tatamide Osmangazi rüzgârı

Tatamide Osmangazi rüzgârı

Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsâbakaları’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücâdeleler ile sona erdi. ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya 97 kız, 126 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katıdı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakada 'un taekwondocuları gösterdikleri başarıyla göz doldurdu. Kızlar 44 kilogramda tatamiye çıkan Zeynep Meryem Çetin üçüncü oldu. Bunun yanı sıra erkekler +61 kilogramda Muhammed Enes Polat ikinci, 41 kilogramda ise Fatih Gürel üçüncü oldu. Aynı zamanda Osmangazili taekwondocular, Mart ayında gerçekleştirilecek il karmasında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.

  1. 31.12.2018 15:50
  2. Güncelleme: 31.12.2018 16:39
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