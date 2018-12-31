Tatamide Osmangazi rüzgârı
Osmangazi Belediyespor Taekwondo Takımı sporcuları, Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsâbakaları’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Taekwondo Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücâdeleler ile sona erdi. Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaya 97 kız, 126 erkek olmak üzere toplam 223 sporcu katıdı. Renkli görüntülere sahne olan müsabakada Osmangazi Belediyespor'un taekwondocuları gösterdikleri başarıyla göz doldurdu. Kızlar 44 kilogramda tatamiye çıkan Zeynep Meryem Çetin üçüncü oldu. Bunun yanı sıra erkekler +61 kilogramda Muhammed Enes Polat ikinci, 41 kilogramda ise Fatih Gürel üçüncü oldu. Aynı zamanda Osmangazili taekwondocular, Mart ayında gerçekleştirilecek il karmasında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.
- 31.12.2018 15:50
- Güncelleme: 31.12.2018 16:39
- Tatamide Osmangazi rüzgârı
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 1
Yorum
tokatlıtrabzonsporlu çok iyi kaleci alınmalı
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Trabzonspor'da köklü değişim
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR' un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum.
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Beşiktaş'ta o isim yolcu
Toplam 3
Yorum
savaşan kartal aşırı ağır hemen göndersinler.neye göre alındı bilmiyorum ama büyük bir hayal kırıklığı.marcelo tarzı 2 stoper birden lazım Beşiktaş'a.
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