Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükler Karate Milli Takımı, 2018 sezonunu dört madalya ile noktaladı. Çin'in Şangay kentinde 7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin dördüncü ve son etabında Ay-Yıldızlı ekip, bir altın, bir gümüş ve iki bronz madalya ile sezonu kapattı.



Dünya Karate Federasyonu (WKF) tarafından düzenlenen ve 80 ülkeden 1176 karatecinin mücadele ettiği Karate 1 A Serisi'nin Şangay etabında Karate Milli Takımı, 9 kadın, 13 erkek sporcuyla mücadele etti.



Şangay Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda milli takım adına en flaş sonuca Gülsen Demirtürk imza attı. Kumite 50 kiloda mücadele eden 2000 doğumlu genç karateci, finalde karşılaştığı son dünya üçüncüsü Avusturyalı Bettina Plank karşısında 1-0 kazandı. 2016'da ümitler 54 kiloda Avrupa ikincisi olan milli karateci, kariyerinin önemli başarılarından birine imza atarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yolunda önemli puanları hanesine yazdırdı.



ERAY'DAN YEDİNCİ MADALYA



Karate 1 Premier Lig'de 2018 sezonunu sıkletinin en iyisi olarak kapatan Eray Şamdan, Dünya Karate Federasyonu'nun 2018 yılında düzenlediği organizasyonlardaki yedinci madalyasını Çin'de kazandı.



Şubat ayında kumite 60 kiloda U21 Avrupa Şampiyonu olan Eray, 2018'deki beşinci finalini Şangay'da yakaladı. Milli karateci, kumite 60 kilo finalinde İranlı Miad Yari Ilzouleh karşısında 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kaybederek gümüş madalya ile organizasyonu noktaladı.



ELTEMUR KARDEŞLER'DEN BRONZ MADALYA



Şangay kentindeki organizasyonda mücadele eden Erman ve Eda Eltemur kardeşler, bronz madalya ile Çin'den ayrıldı.



Dünya ikincisi olan Erkek Kumite Milli Takımı'nın da üyesi olan Erman Eltemur, kumite 75 kiloda Belaruslu Pavel Kiryievich'i 3-0 yenerek üçüncü oldu. Kumite 68 kiloda mücadele eden kardeşi Eda Eltemur ise Avrupa Şampiyonu İsviçreli Elena Quirici karşısında normal süresi 0-0 biten mücadeleyi hakem kararıyla 4-1 kazanarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.



Üçüncülük maçına çıkan milli karatecilerden kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu, Japon Yuzuki Sawae'ye 1-0 yenildi. Kumite +84 kiloda ise Alparslan Yamanoğlu Amerikalı Brian Irr karşısında 2-2 biten mücadelede ilk puanı rakibine verdiği için mağlup oldu..