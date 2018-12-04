36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor
Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, Kasım ayında bir kez daha Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı oldu.
Kantar Media Kasım ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada, A Spor zirvedeki yerini bu ay da korudu.
Hızlı, doğru ve tarafsız yayın politikasını ilke haline getiren A Spor, spor haberciliğinde çığır açmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, spor medyasına yön veren A Spor, 36 aydır zirvede.
Sabahın ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile sporseverler ilk gelişmeleri A Spor ekranlarında izleme fırsatı bulurken, usta yorumcuların konuk olduğu programları, gündemi oluşturan isimlerin açıklamaları da A Spor'da ekrana geliyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI A SPOR'DA DEVAM EDİYOR!
Türkiye'nin dört bir yanından tüm lig takımlarının ortak heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor, Kasım ayında oynanan 4. tur karşılaşmalarını naklen ve şifresiz ekranlara getirdi. Sezon boyunca bu heyecana ortak olan sporseverler, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupasını tüm yönleri ile ekrana getirmeye devam ediyor.
A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!
Taraftar özel programları ile A Spor sokağın nabzını tutuyor. Fenomen haline gelen A Spor Taksi'de, taraftarın görüş ve düşünceleri ekrana gelirken, taraftar özel programlarda ise spor gündeminde yer bulan konulara dair yorumlarını A Spor mikrofonuna anlatıyor.
- 3.12.2018 12:05
- Güncelleme: 4.12.2018 08:40
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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