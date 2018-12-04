36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

36 aydır sporun zirvedeki ismi:

36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı , Kasım ayında bir kez daha Türkiye’nin en çok izlenen spor kanalı oldu.

Kantar Media Kasım ayı ölçümlerine göre belirlenen sıralamada, zirvedeki yerini bu ay da korudu.

Hızlı, doğru ve tarafsız yayın politikasını ilke haline getiren A Spor, spor haberciliğinde çığır açmaya devam ediyor. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana, spor medyasına yön veren A Spor, 36 aydır zirvede.

Sabahın ilk saatlerinde başlayan yayın maratonu ile sporseverler ilk gelişmeleri A Spor ekranlarında izleme fırsatı bulurken, usta yorumcuların konuk olduğu programları, gündemi oluşturan isimlerin açıklamaları da A Spor'da ekrana geliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI A SPOR'DA DEVAM EDİYOR!

Türkiye'nin dört bir yanından tüm lig takımlarının ortak heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan A Spor, Kasım ayında oynanan 4. tur karşılaşmalarını naklen ve şifresiz ekranlara getirdi. Sezon boyunca bu heyecana ortak olan sporseverler, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupasını tüm yönleri ile ekrana getirmeye devam ediyor.

A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!

Taraftar özel programları ile A Spor sokağın nabzını tutuyor. Fenomen haline gelen A Spor Taksi'de, taraftarın görüş ve düşünceleri ekrana gelirken, taraftar özel programlarda ise spor gündeminde yer bulan konulara dair yorumlarını A Spor mikrofonuna anlatıyor.


  1. 3.12.2018 12:05
  2. Güncelleme: 4.12.2018 08:40
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

36 aydır sporun zirvedeki ismi: A Spor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN