Dünya'nın sporu! (03.12.18)
Fotomac.com.tr olarak geride bıraktığımız günde dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de yaşanan dikkate değer spor gelişmelerini sizin için derledik.
Bu sene ilk defa düzenlenen FIA Uluslar Kupası, Bahreyn'de gerçekleşti. 17 pilotun yarıştığı mücadeleyi Türkiye'yi temsil eden Salih Yoluç ve Ayhancan Güven kazandı. Salih ve Ayhancan ilk sırada başladıkları yarışı kazanarak tarihi bir başarı elde ettiler.
UEFA VAR'I ÖNE ÇEKTİ
Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde VAR sisteminin gelecek yıldan itibaren kullanılacağını açıklamıştı. Ancak UEFA yönetimi aldığı yeni kararla bu tarihi öne çekti. Buna göre kıtanın kulüpler bazında 1 numaralı organizasyonu olan Devler Ligi'nde VAR sistemi son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanacak.
KUDUZ KÖPEĞİMİZ YOK!
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho takımdaki mücadele gücünün eksikliğinden yakındı. Portekizli hoca "Bunu tüm köpeklere tüm saygımla söylüyorum, takımımızda kuduz köpek yok. Rakibi ısıran, sürekli pres yapan hırslı bir oyuncuya sahip değiliz. Ruh eksik" diye konuştu.
DEV DERBİ: EFES-BEŞİKTAŞ
Erkekler Basketbol Ligi'nde bugün 3 maç oynanacak. Günün maçı İstanbul'da 20.15'te A. Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak. 18.00'de Darüşşafaka-G.Saray maçı var. 20.15'te ise F.Bahçe, Karşıyaka'yı ağırlayacak.
AUBAMEYANG'A MUZ ATANA MEN
Arsenal'in Tottenham'ı 4-2 yendiği maçta Tottenham taraftarı rakip takımın siyahi forveti Aubameyang'a muz atmıştı. Gözaltına alınan taraftarın cezası belli oldu. Irkçılık yapan holigana, ömür boyu statlardan men cezası verildi.
ENGELLERİ BİR BİR AŞTILAR
Engelli sporların destekçisi Turkcell'in sponsorluğundaki ayyıldızlı sporcular büyük başarılar elde ettiler. Ampute Milli Takımımız dünya ikincisi olurken, milli sporcular 2018 yılında düzenlenen Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 23 altın, 25 gümüş, 27 bronz madalya kazandı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün "Türk sporu adına tüm engelli sporculara destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
BAKAN'DAN TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Kasapoğlu "Çin'deki Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" dedi.
FİLEDE 3 MAÇ
Voleybolda Kulüpler Dünya Kupası'nda saat 12.00'de Eczacıbaşı Vitra, Altay ile karşı karşıya gelecek. Aynı kupada 15.00'te Vakıfbank, Zhejiang ile mücadele edecek. 19.00'da CEV Kupası'nda ise G.Saray'ın rakibi Targoviste.
- 4.12.2018
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Ünal Karaman’dan gençlik aşısı
Toplam 1
Yorum
umut HOCA SAKIN MACEREYA GİRME.11 İ BOZMA .OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE ZAMANINDA DAVRAN GEÇ KALIYORSUN.
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Trabzonspor tırmanışa geçti!
Toplam 3
Yorum
B.Zeryok Şampiyonu fotofinish belirlesin o zaman
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Maç sonucu | Beşiktaş 1-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
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knnbjk vida niye eliyle kessin topu. medel topa vurdu, top bjk kalesinden uzaklaşıyor. aralarında yarım metre mesafe var. elini nasıl çekecek.
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