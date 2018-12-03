France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Oylamada Juventus'tan Portekizli Cristiano Ronaldo ikinci, Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi beşinci sırayı aldı.

Modric, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde boy gösterdiği 2018'de İspanya ekibi Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.