"Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü Modric'in
03 Aralık 2018, Pazartesi
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"" ödülü Modric'in

"Altın Top" ödülü Modric'in

Yılın futbolcusuna verilen () ödülünü, 'in Hırvat orta saha oyuncusu kazandı.

dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen ödülünün sahibi, oldu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Oylamada Juventus'tan Portekizli ikinci, 'den Fransız Antoine Griezmann üçüncü, Paris Saint-Germain'den Fransız Kylian Mbappe dördüncü ve Barcelona'dan Arjantinli beşinci sırayı aldı.

Modric, Hırvatistan Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde boy gösterdiği 2018'de İspanya ekibi ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupası'nı Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği Altın Top ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA Altın Top adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA Altın Top ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

  1. 4.12.2018 01:07
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