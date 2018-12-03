Osman Çakmak'ın ibretlik hayat hikayesi...
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Osman Çakmak'ın ibretlik hayat hikayesi...

İngiltereyi 2- 1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı takım kaptanı, gazi Osman Çakmak gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Şırnak'ta askerlik yaparken tek bacağını kaybeden Çakmak, ibretlik hayat hikayesini anlattı.

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03 Aralık 2018, Pazartesi
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