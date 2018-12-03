İngiltereyi 2- 1 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı takım kaptanı, gazi Osman Çakmak gecenin en çok konuşulan ismi olmuştu. Şırnak'ta askerlik yaparken tek bacağını kaybeden Çakmak, ibretlik hayat hikayesini anlattı.