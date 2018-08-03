Eğirdir Huzurevi sakinlerinin bocce başarısı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    sakinlerinin bocce başarısı

    Eğirdir Huzurevi sakinlerinin bocce başarısı

    Aile ve Bakanlığı (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı himayesinde huzur evlerinde kalan yaşlılara yönelik düzenlenen Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası sona erdi.

    Düzenlenen lige bu yıl ilk katılan sakinleri, turnuvayı galibiyetle tamamladı.
    Isparta Çalışma, Aile ve İl Müdürlüğü Spor Kulübü 60 yaş üstü sporcularından oluşan Eğirdir , Aksaray, , Ankara Pursaklar, Alanya ve Huzurevi sakinlerinin oluşturduğu takımları konuk etti.
    Eğirdir Huzurevi, son maçında Ankara Çubuk Süleyman Demirel Huzurevi Bocce Takımı'nı 12 - 8 skorla mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı.

    "Odamızdan bile çıkmıyorduk, bocce sayesinde hem yeni dostluklar hem de güzel diyaloglar kurduk"


    tarafından çalıştırılan Eğirdir Huzurevi Bocce Takımı mensupları, turnuvanın yanı sıra kaynaşmanın, tanışmanın, ağırlanmanın ve güzel bağlantıların kurulduğunu ifade ettiler.
    Kendilerinin de deplasmana gittiklerini, gittikleri yerlerde hem maç yaptıklarını hem de bölgenin gezilecek yerlerini görmenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden yaşlılar, "Bizler daha önceden odamızdan bile çıkmıyorduk, bocce sayesinde hem yeni dostluklar edinmenin hem de iyi diyaloglar kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dediler.

    Uğur: "Harika bir turnuva oldu"


    Lig'in tamamlandığını ifade eden Fizyoterapist Rukiye Uğur, "Yaşlılar için harika bir turnuva oldu. Eğirdir Huzurevimiz bu yıl ilk defa lige katıldı. Odasından çıkmayan yaşlılarımız artık odalarından çıkıyor ve bizimle birlikte bocce oynuyorlar. Lig kapsamında yaşlılarımız, ilçemize gelen diğer takımlarımızla iyi diyalog kurdular. Lig şuan bitti ama dostluk maçları devam edecek. Önümüzdeki hafta Konya'ya gideceğiz. İnşallah, bundan sonra biz de bu ligde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    1. 3.8.2018 15:07
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