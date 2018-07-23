Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı

    Kaykaycılar, Milli Takım için kıyasıya yarıştı

    Kaykay ’na seçilmek isteyen kaykaycılar, 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışmasında kıyasıya yarıştı.

    'nin 'nin ilk uluslararası standartlardaki kaykay parkında Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Yılı Sokak Stili Disiplini yarışması nefesleri kesti. , , , Bursa, , , gibi Türkiye'nin her yerinden gelen farklı yaş gruplarındaki kaykacılar kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda sporcular derece almanın yanı sıra Türkiye Kaykay 'na girip, Türk bayrağını
    1. 23.7.2018 11:55
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