Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonda Enver Yıldırım, son 64 turunda 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Macar sporcu Szilagyi'ye 15-13 mağlup oldu.

Toplam 115 sporcunun yer aldığı erkekler kılıç kategorisinde yarışan Enver, Dünya Şampiyonası'nı 59. sırada tamamladı.

Şampiyonada yarın kadınlar flöre kategorisinde İrem Karamete piste çıkacak. İrem, son 32 turuna kalmak için Çinli sporcu Qingyuan Chen ile mücadele edecek.