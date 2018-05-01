Bak, yüzücüleri kutladı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Bak, yüzücüleri kutladı

    Bak, yüzücüleri kutladı
    SPORCULARIMIZ, 'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 26 (8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz) madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı , bir mesajda, "Yüzme branşında elde edilen bu başarı, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Göğsümüzü kabartan sporcularımızın başarılarının da devam edeceğine inanıyorum" ifaqdelerine yer verdi.
    1. 1.5.2018
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