CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Milli Takımlar Bulgaristan Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı!

Bulgaristan Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı!

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 11 Ekim Cumartesi günü Sofya'da karşılaşacağı Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bulgaristan Milli Takımı aday kadrosunu açıkladı!

2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden Bulgaristan'ın aday kadrosu belli oldu. İki sezondur Bodrum FK forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Zdravko Dimitrov da, Teknik Direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen 24 futbolcunun yer aldığı aday kadroda yer aldı.

Bulgaristan'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)

Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)

Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bulunan Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim'de oynanacak Bulgaristan - Türkiye karşılaşması saat 21.45'te başlayacak.

Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki tur ihtimalini açıkladılar! Bomba tahmin...
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..."
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? 15:25
Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? 15:10
Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
Daha Eski
Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54