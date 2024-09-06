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Eskrim dalında Hakan Akkaya'dan bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda temsilcimiz Hakkan Akkaya, tekerlekli sandalye eskrim erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 20:42
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Eskrim dalında Hakan Akkaya'dan bronz madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalya kazandı. Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında 29 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya maçında İtalya'dan Emanuele Lambertini'yle karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen maçta rakibini 15-13 yenen Hakan, bronz madalya alarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.

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