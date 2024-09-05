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Para milli halterci Besra Duman'dan gümüş madalya başarısı!

Paris 2024 Paralizi Oyunları'nda mücadele eden para milli halterci Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 19:29
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Para milli halterci Besra Duman'dan gümüş madalya başarısı!

PARİS 2024 Paralizi Oyunları'nda mücadele eden para milli halterci Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Para milli halterci Besra Duman, Porte de la Chapelle Arena'da gerçekleşen halter finalinde mücadele etti. İlk hakkında 113 kilo kaldırmayı başaran Besra Duman, ikinci hakkında 118 kiloyu kaldıramadı. Üçüncü hakkında 122 kiloyu da kaldıramayan Duman, gümüş madalya kazandı.

Öte yandan altın madalyayı Mısır'dan Rehab Ahmed kazanırken; bronz madalyanın sahibi ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet oldu.

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