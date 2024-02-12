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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Cansu Bektaş ile Gamze Altun’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile Avrupa ikincisi olan Gamze Altun için tebrik mesajı yayımladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:43
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Cansu Bektaş ile Gamze Altun’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun'u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda Avrupa ikincisi olan Gamze Altun için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde gelen haberler bizleri sevindirdi. Kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile aynı kiloda 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun'u tebrik ediyorum. Rekorlar kırarak madalyaya uzanan milli haltercilerimizin başarılarında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak sporcularımıza başarılar diliyorum."

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