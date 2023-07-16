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Türkiye U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 6 madalya ile tamamladı!

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 12-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 23:18
Türkiye U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı 6 madalya ile tamamladı!

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 12-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 6 madalya ile rekor kırdı.

1997 yılında başlayan U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını 2001 yılında kazanan Türkiye, 2019 yılında 5 madalya kazanmıştı. Milli atletler Finlandiya'da 6 madalya kazanarak U23 Avrupa Atletizm Şampiyonsı'nın tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.

Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazandı. Disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Öncü, Berke Akçam, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya ve Yağız Canlı'dan oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı.

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