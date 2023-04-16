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Şeyda Nur Çiçek Gençler Avrupa Judo Kupası'nde gümüş madalya kazandı!

Milli judocu Şeyda Nur Çiçek, Polonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 13:57
Şeyda Nur Çiçek Gençler Avrupa Judo Kupası'nde gümüş madalya kazandı!
Avrupa Judo Birliği'nin 2023 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Judo Kupası, Polonya'nın Poznan kentinde yapıldı. Müsabakalarda yer alan Yunusemre Belediyespor'un milli judocusu Şeyda Nur Çiçek, 78 kiloda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Şeyda Nur Çiçek, ilk turda Alman, ikinci turda Azerbaycanlı, çeyrek finalde Polonyalı, yarı finalde Hollandalı Berber Ludema'ya ippon üstünlüğü sağlarken, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Anna Kazakova'ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şeyda'yı tebrik eden Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca, bu yıl da Avrupa derecesi çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Atmaca, "Polonya'da 24 ülkeden 417 sporcunun katıldığı müsabakalarda ülkemize madalya kazandırdığımız için gururluyuz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
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