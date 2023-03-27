Türkiye U21 Kosova U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım'ımız hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor.
Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI İLK 11'LERİ
Türkiye U21: Doğan, Ali, Ravil, Emin, Serdar, Göktan, Cem, Emirhan, Kenan, Uğur, Bertuğ
Kosova U21: Nreca, Letaj, Zumberi, Statovci, Smakaj, Haxha, Zeneli, Emerllahu, Peci, Krasniqi, Avdyli
TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiue U21 - Kosova U21 maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.