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Türkiye U21 Kosova U21 maçı CANLI İZLE

Türkiye Ümit Milli Takım'ımız, hazırlık maçında Kosova'yı konuk ediyor. Alanya'da Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 19:57
Türkiye U21 Kosova U21 maçı CANLI İZLE

Ümit Milli Takım'ımız hazırlık maçında Kosova ile karşı karşıya geliyor.

Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI İLK 11'LERİ

Türkiye U21: Doğan, Ali, Ravil, Emin, Serdar, Göktan, Cem, Emirhan, Kenan, Uğur, Bertuğ

Kosova U21: Nreca, Letaj, Zumberi, Statovci, Smakaj, Haxha, Zeneli, Emerllahu, Peci, Krasniqi, Avdyli

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiue U21 - Kosova U21 maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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