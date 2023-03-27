Haberler Diğer Milli Takımlar Türkiye U21 4-2 Kosova U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye U21 4-2 Kosova U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümit Milli Takım'ımız Alanya'da oynanan hazırlık maçında Kosova U21 takımı ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Türkiye U21 Milli Takım'ı 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte mücadeleden detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 21:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 22:21
Türkiye U21 4-2 Kosova U21 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Kosova'yı 4-2 mağlup etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanan müsabakaya Ümit Milli Futbol Takımı Kosova karşısına, Doğan Alemdar, Serdar Saatçı, Emin Bayram, Ravil Tahir, Uğur Kaan Yıldız, Cem Tuna Türkmen, Emirhan İlkhan, Ali Barak, Göktan Gürbüz, Kenan Yıldız, Bertuğ Özgür Yıldırım 11'i ile çıktı.

Kosova ise Nreca, Letaj, Zumberi, Zeneli, Emerllahu, Avdyli, Krasniqi, Peci, Statovci, Smakaj, Haxha 11'i ile sahada yer aldı.

Ümit Milli Futbol Takımı Bertuğ Özgür Yıldırım'ın 3 ve 8. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Kosova, 35. dakikada Emerllahu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma 42. dakikada Kenan Yıldız'ın kaydettiği golle Ümit Milli Futbol Takımı devre arasına 3-1 üstün girdi.

Kosova'da Avdyli'nin yerde kalması sonucu kazanılan penaltıyı Emerllahu, 54. dakika topu ağlarla buluşturarak durumu 3-2'ye getirdi. Ümit Milli Futbol Takımı 69. dakikada Ravil Tagir'in golüyle farkı tekrar 2'ye çıkarttı.

Karşılaşma Türkiye Ümit Milli Takımın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

DİĞER
Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku!
14 yaşında genç delikanlı oldu! Demet Şener oğlunu paylaştı! Ömer babası İbrahim Kutluay’ın kopyası! İlk yorumlar Çağla Şıkel ile Pınar Altuğ’dan...
Bayern Münih'in yıldızı G.Saray'a!
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI
Oleksandr Petrakov: Türkiye güçlü bir takım
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 MART)
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM SONUÇLARI
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Millilerden gollü prova! Ümit Millilerden gollü prova! 21:55
Lincoln Henrique ameliyat oldu! Lincoln Henrique ameliyat oldu! 21:20
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! 19:54
Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI Türkiye U21-Kosova U21 | CANLI 19:46
Jesus'tan Brezilya itirafı! Jesus'tan Brezilya itirafı! 19:24
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! 19:22
Daha Eski
Osimhen'den Arsenal itirafı! Osimhen'den Arsenal itirafı! 18:38
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 18:35
Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! Fırtına'da görev dağılımı yapıldı! 18:22
1. Lig'de 31 - 35. haftanın programları açıklandı 1. Lig'de 31 - 35. haftanın programları açıklandı 18:18
EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali Prag’ta düzenlenecek 18:03
Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı! Milliler Hırvatistan maçının hazırlıklarını tamamladı! 17:58