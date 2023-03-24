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Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov: Türkiye güçlü bir takım

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takım'ı konuk edecek Ermenistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Oleksandr Petrakov, grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Petrakov, "Çalışmalarımızı buna göre yaptık. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz." dedi.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:16
Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov: Türkiye güçlü bir takım

Ermenistan Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın savunma oyuncularından Varazdat Haroyan ile katıldı.

Elemelerin yeni başladığına dikkati çeken Petrakov, "Gruptaki her takımın şansı şu an eşit. Futbolcularımın formu iyi durumda. Bunu sahada göstereceğimizi umuyorum. Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz, çalışmalarımızı buna göre yaptık. İyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz." dedi.

Çok farklı ülkelerden oyuncuların kadroda bulunmasının dezavantaj olmayacağını aktaran Petrakov, "Çok uzak ülkelerden gelen oyuncularımız var. Bunun bizi zorlamaması için oyuncularımla uzun görüşmeler yaptım. Bu dezavantajı ortadan kaldırdığımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımız da kadroya katılıyor. Onların da büyük potansiyeli var." şeklinde konuştu.

Oleksandr Petrakov, "Henrikh Mkhitaryan'ın ardından Ermenistan'da lider oyuncu kim olacak?" sorusuna ise, "Takımda herkes lider olmalı. Tek bir kişiyi lider yapmak, ona göre oyunu ayarlamak benim tarzım değil." yanıtını verdi.

VARAZDAT HAROYAN: TÜRKİYE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK
Ermenistan'ın savunma oyuncularından Varazdat Haroyan ise grupta favori olmadıklarını ama tüm güçlerini sahaya koyarak iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyledi.

Türkiye ile yapacakları maçı değerlendiren Haroyan, "Grupta favori değiliz, aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Gruptaki önemli rakibimizle evimizde karşılaşacağız. Türkiye'yi iyi analiz ettik, güçlü bir rakibimiz var, iyi bir maç oynamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Türkiye ile oynayacağımız grubun ilk maçından son maça kadar tüm gücümüzü sahaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Haroyan, Henrikh Mkhitaryan'ın milli takımı bırakma kararı hakkında ise, "Onun devam etmeme kararı var. Bizim de meslaktaşı olarak onun kararına saygı duymamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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