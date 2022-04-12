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İsrail 1-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Milli Takım İsrail'e mağlup oldu!

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı'mız deplasmanda İsrail ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar zorlu mücadelede rakibine 1-0 kaybetti ve haftayı 4. sırada tamamladı.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 21:05
İsrail 1-0 Türkiye (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kadın Milli Takım İsrail'e mağlup oldu!

Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu 8. hafta karşılaşmasında Kadın Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda İsrail ile kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İsrail'e galibiyeti getiren golü 40. dakikada Shira Elinav kaydetti.

Bu sonucun ardından Kadın Milli Takımı'mız 10 puanda kaldı. İsrail ise gruptaki ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi.

H GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

Almanya - 8 maç - 21 puan
Sırbistan - 8 maç - 18 puan
Portekiz - 7 maç - 13 puan
TÜRKİYE - 8 maç - 10 puan
İsrail - 7 maç - 3 puan
Bulgaristan - 6 maç - 0 puan

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