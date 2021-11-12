Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla geçen ev sahibi ekip 24 puanla liderliğini sürdürdü.