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Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Spor haberi... 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini attığı 9 gol ile mağlup etmeyi başaran Panzerler gruptaki puanını 24'e yükseltirken mücadelenin 9. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Lihtenştayn savunmacısı Jens Hofer'in rakibi Goretzka'ya yaptığı müdahale herkesi korkuttu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 08:56
Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla geçen ev sahibi ekip 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı. Lihtenştayn sol beki Jens Hofer, ceza sahası içinde Bayern Münih'ye forma giyen Alman futbolcu Leon Goretzka'ya oldukça sert bir faul yaparken, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Hava topu mücadelesi esnasında ayağıyla Goretzka'nın boynun bir darbe yapan Hofer'ın müdahalesi sonrası Alman oyuncu kendini acı içerisinde yere bıraktı.

Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Faul sonrası uzun süre yerde kalan tecrübeli oyuncu için sağlık ekipleri sahaya gelirken, boynunun kırılmış olması ihtimali herkesi korkuttu.

Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ederken, Goretzka ikinci yarının başında oyundan alınarak yerini Neuhaus'a bıraktı.

Böyle bir faul yok! Almanya-Lihtenştayn maçında inanılmaz an

Almanya'nın gollerini, 11'de İlkay, 20'de Kaufmann (K.K), 22'de Sane, 23'de Reus, 49'da Sane, 76'da Müller, 80'de Baku, 86'da Müller, 89'da Göppel (K.K) kaydetti.

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