Al Nassr - Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Nassr - Al Ahli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 3. hafta maçında Al Nassr ile Al Ahli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Nassr - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL NASSR - AL AHLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Ahli maçı 13 Eylül Cuma günü TSİ saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.