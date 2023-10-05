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Julian Draxler'den flaş transfer itirafı!

Yaz transfer döneminde Paris Saint Germain'den Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer olan 30 yaşındaki Alman futbolcu Julian Draxler, transferi gerçekleştikten sonra flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 20:56
Julian Draxler'den flaş transfer itirafı!

Paris Saint Germain'de geçirdiği son sezonda istediği forma şansını bulamayan ve 1 yıllık kiralık olarak Portekiz ekibi Benfica'ya kiralanan ve döndükten sonra Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer olan Alman futbolcu Julian Draxler'den çarpıcı bir transfer itirafı geldi.

30 yaşındaki oyuncu, Al-Ahli SC'ye transferi için, "Transferde ekonomik boyutun belirleyici olmadğını söylersem, yalan söylemiş olurum" dedi.

Al-Ahli SC, Alman futbolcu için Fransa League 1 ekibi Paris Saint Germain kulubüne 9 milyon euro bonservsi bedeli karşılığında kadrosuna katmış ve Draxler ile 2 yıllık sözleşme konusunda futbolcuyla anlaşmıştı.

Julian Draxler, Katar ekibinde 2 karşılaşmada görev alırken 2'de asist katkısı üretti.

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