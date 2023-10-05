Julian Draxler'den flaş transfer itirafı!

Paris Saint Germain'de geçirdiği son sezonda istediği forma şansını bulamayan ve 1 yıllık kiralık olarak Portekiz ekibi Benfica'ya kiralanan ve döndükten sonra Katar ekibi Al-Ahli SC'ye transfer olan Alman futbolcu Julian Draxler'den çarpıcı bir transfer itirafı geldi.

30 yaşındaki oyuncu, Al-Ahli SC'ye transferi için, "Transferde ekonomik boyutun belirleyici olmadğını söylersem, yalan söylemiş olurum" dedi.

Al-Ahli SC, Alman futbolcu için Fransa League 1 ekibi Paris Saint Germain kulubüne 9 milyon euro bonservsi bedeli karşılığında kadrosuna katmış ve Draxler ile 2 yıllık sözleşme konusunda futbolcuyla anlaşmıştı.

Julian Draxler, Katar ekibinde 2 karşılaşmada görev alırken 2'de asist katkısı üretti.