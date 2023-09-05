Messi'ye hücum

MLS ekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü. Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala playoff'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı. Bu karşılaşmada Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.
MLSekiplerinden Inter Miami, son şampiyon Los Angeles'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek son dönemdeki çıkışını sürdürdü. Inter Miami'ye 3 puanı getiren golleri, Facundo Farias, Jordi Alba ve Leonardo Campana kaydetti. Yıldız oyuncu Lionel Messi ise iki golün asistini yaptı. Bu galibiyetle Inter Miami, ligin bitimine 9 maç kala playoff'a kalma sınırının 9 puan altında yer aldı. Bu karşılaşmada Messi'yi tribünden takip edenler arasında İngiltere Sussex Dükü Prens Harry, ABD'li aktörler Leonardo DiCaprio, Tom Holland, Toby Maguire, Will Ferrell, Owen Wilson ve Gerard Butler, müzisyenler Liam Gallagher, Selena Gomez, Tyga, B-Real ve Nas yer aldı.