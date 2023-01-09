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Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu!

Daha önce Tottenham ve Real Madrid formalarını terleten Galli yıldız Gareth Bale'den kariyeri adına kritik karar geldi. Bale, yeşil sahalara veda ettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 20:08
Gareth Bale futbolu bıraktığını duyurdu!

İngiliz ekiplerinden Tottenham ve sonrasında Real Madrid formasını terletme başarısı gösteren Galli yıldız Gareth Bale gündem olmuş durumda.

Son olarak MLS ekibi Los Angeles FC'de forma giyen Gareth Bale, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla futbol kariyerine son verdiğini açıklayan 33 yaşındaki Galli yıldız, yaptığı açıklamada, "Tüm eski kulüplerime teşekkür ederim. Artık hayatımda yeni bir aşamaya geçme zamanı." ifadelerini kullandı.

Gareth Bale, kariyeri boyunca çıktığı 554 maçta 186 gol 139 asistlik performans gösterdi.

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