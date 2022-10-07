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Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Endonezya'da kısa süre önce meydana gelen ve pek çok insanın hayatını kaybettiği stadyum faciasının benzeri Arjantin Süper Lig'inde yaşandı. Gimnasia-Boca Juniors karşılaşmasında çıkan olaylar futbol dünyasını sarstı. İşte haberin detayları...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 11:34
Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Kısa bir süre önce Endonezya'da tüm spor dünyasını derinden üzen bir olay yaşanmıştı.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Stadyumda yaşanan izdiham sonrası pek çok insan hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştu.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Yaşanan olay henüz çok tazeyken benzer bir facia Arjantin'de yaşandı.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Olaylar Arjantin Süper Lig'de Gimnasia-Boca Juniors maçında meydana geldi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

İlk olarak stadyum çevresindeki çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalışmasıyla polisle taraftarlar arasında gerilim yükseldi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmanın muhtemel bir fazla maç bileti satımı nedeniyle Gimnasia taraftarlarının kapılar kapanmasının ardından sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu belirtilmekte.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Stadyumda yansıyan görüntülerde saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftar ve futbolcu etkilendi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Maçın hakemi Hernan Mastrengale, karşılaşmayı 9. dakikada güvenlik nedeniyle erteledi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de olduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bilgisi var.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun stadyumdan çıkmaya çalışırken kalp krizi geçirdiği ve hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup taraftarın polisle tartışmasının ardından polisin müdahaleye başladığı görülmekte.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Boca Juniors resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Arjantin ekibinden gelen açıklamada futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Yaşanan olaylar spor dünyasının gündemine oturdu.

Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Endonezya'da yaşanan facianın hemen ardından benzer bir durumun yaşanması herkesi tedirgin etti.

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