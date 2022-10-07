Endonezya'dan sonra bir felaket daha! Arjantin'de stadyumda çıkan olaylarda can kaybı var...

Kısa bir süre önce Endonezya'da tüm spor dünyasını derinden üzen bir olay yaşanmıştı.
Stadyumda yaşanan izdiham sonrası pek çok insan hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştu.
Yaşanan olay henüz çok tazeyken benzer bir facia Arjantin'de yaşandı.
Kısa bir süre önce Endonezya'da tüm spor dünyasını derinden üzen bir olay yaşanmıştı.
Stadyumda yaşanan izdiham sonrası pek çok insan hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştu.
Yaşanan olay henüz çok tazeyken benzer bir facia Arjantin'de yaşandı.
Olaylar Arjantin Süper Lig'de Gimnasia-Boca Juniors maçında meydana geldi.
İlk olarak stadyum çevresindeki çok sayıda taraftarın zorla stada girmeye çalışmasıyla polisle taraftarlar arasında gerilim yükseldi.
Polis ile taraftar arasında çıkan çatışmanın muhtemel bir fazla maç bileti satımı nedeniyle Gimnasia taraftarlarının kapılar kapanmasının ardından sonra zorla içeri girmeye çalışmasının neden olduğu belirtilmekte.
Stadyumda yansıyan görüntülerde saha dışında atılan biber gazları nedeniyle çok sayıda taraftar ve futbolcu etkilendi.
Maçın hakemi Hernan Mastrengale, karşılaşmayı 9. dakikada güvenlik nedeniyle erteledi.
Olaylar nedeniyle aralarında polislerin de olduğu yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bilgisi var.
Bu sırada 57 yaşındaki eski futbolcu Cesar Gustavo Regueiro'nun stadyumdan çıkmaya çalışırken kalp krizi geçirdiği ve hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir grup taraftarın polisle tartışmasının ardından polisin müdahaleye başladığı görülmekte.
Boca Juniors resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Arjantin ekibinden gelen açıklamada futbolcuların ve karşılaşmaya katılan heyetin durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Yaşanan olaylar spor dünyasının gündemine oturdu.
Endonezya'da yaşanan facianın hemen ardından benzer bir durumun yaşanması herkesi tedirgin etti.