Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) takım antrenmanları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 24 Nisan'a kadar ertelendi.
MLS'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 Nisan'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 24 Nisan'a kadar yapılmayacağı belirtildi.
Açıklamada, antrenman tesislerinin sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.
Öte yandan MLS'te 2020 sezonu, 1 Mart'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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