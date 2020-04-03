MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
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'te takım antrenmanları 'a kadar ertelendi

MLS'te takım antrenmanları 24 Nisan'a kadar ertelendi

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde () takım antrenmanları, dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 'a kadar ertelendi.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın sebebiyle daha önce 3 'a kadar ertelendiği duyurulan takım antrenmanlarının 'a kadar yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, antrenman tesislerinin sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.

Öte yandan MLS'te 2020 sezonu, 1 'ta yapılan maçlarla başlamıştı. Salgın yüzünden 12 Mart'ta verilen kararla karşılaşmalar bir aylığına askıya alınmıştı. Daha sonra bu süre 10 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

  1. 03.04.2020
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