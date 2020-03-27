VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi
VTB Basketbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, takımların farklı sayıda maç oynaması ve normal sezonun tamamlanamaması sebebiyle 2019-2020 sezonunda herhangi bir takımın şampiyon olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.
THY Avrupa Ligi'nde de yer alan Rusya ekibi CSKA Moskova, Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı ülke takımlarının mücadele ettiği VTB Basketbol Ligi'nde 11 sezonda 10 kez şampiyon oldu.
- 27.03.2020
- Mesut Özil için resmi Fenerbahçe ve transfer açıklaması! Sezon sonunda...
- Fenerbahçe'den Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı
- Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. Bölüm tek parça full izle
- Son dakika: Yusuf Günay'ın corona virüsü testi pozitif çıktı!
- PSG'den sağlık çalışanlarına 200 bin Euro'luk yardım!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.