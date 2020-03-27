VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

VTB sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi

VTB 'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, salgının olumsuz anlamda ilerleyişi göz önünde bulundurularak lig kurulu tarafından yapılan oylama sonucu sezonun iptaline karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, takımların farklı sayıda maç oynaması ve normal sezonun tamamlanamaması sebebiyle 2019-2020 sezonunda herhangi bir takımın şampiyon olarak kabul edilmeyeceği belirtildi.

Avrupa Ligi'nde de yer alan Rusya ekibi CSKA , Doğu ve 'dan bazı ülke takımlarının mücadele ettiği VTB 'nde 11 sezonda 10 kez şampiyon oldu.

  1. 27.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

VTB Basketbol Ligi sezonu koronavirüs nedeniyle iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN