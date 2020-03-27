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27 Mart 2020, Cuma
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Türkoğlu: Evde kal hediyeyi al

Türkoğlu: Evde kal hediyeyi al

  Federasyonu Başkanı , koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyudu.

Federasyonu Başkanı , koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye'nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyudu. Türkoğlu, milli basketbolcular , ve 'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.

  1. 27.3.2020
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