FIBA'dan corona virüsü açıklaması!
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar askıya alınan organizasyonların "şartlar elverişli olduğunda" yeniden başlayabileceğini bildirdi.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplandığı belirtildi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararının memnuniyetle karşılandığı ve basketbolda olimpiyatlara kota alan takımların bu haklarını koruyacağı ifade edildi.
FIBA'nın 12 Mart'ta bütün organizasyonları askıya alan kararının geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, "Şartlar elverişli olduğunda karşılaşmalara yeniden başlayabilmek için koronavirüsle ilgili gelişmeleri günlük olarak takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 02:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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