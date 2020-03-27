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27 Mart 2020, Cuma
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'dan corona virüsü açıklaması!

FIBA'dan corona virüsü açıklaması!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar askıya alınan organizasyonların "şartlar elverişli olduğunda" yeniden başlayabileceğini bildirdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplandığı belirtildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararının memnuniyetle karşılandığı ve basketbolda olimpiyatlara kota alan takımların bu haklarını koruyacağı ifade edildi.

'nın 12 Mart'ta bütün organizasyonları askıya alan kararının geçerli olduğu kaydedilen açıklamada, "Şartlar elverişli olduğunda karşılaşmalara yeniden başlayabilmek için koronavirüsle ilgili gelişmeleri günlük olarak takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 02:00
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