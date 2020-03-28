Evde kal çağrısı
P. Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.
P. Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi. Sonsırma, "Salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal" dedi.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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