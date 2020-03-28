Evde kal çağrısı

P. Karşıyakalı basketbolcu Yunus Sonsırma koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi. Sonsırma, "Salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal" dedi.