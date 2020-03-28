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28 Mart 2020, Cumartesi
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Evde kal çağrısı

Evde kal çağrısı

P. Karşıyakalı basketbolcu koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi.

P. Karşıyakalı basketbolcu koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına destek verdi. Sonsırma, "Salgına karşı yapabileceğimiz en etkili şey evde kalmak. Lütfen sen de sevdiklerin ve kendin için evde kal" dedi.

  1. 28.3.2020
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