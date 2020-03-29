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29 Mart 2020, Pazar
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Yabancılar ülkesine gitti

Yabancılar ülkesine gitti

'ne koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında ara verilmesiyle gelişmeleri bekleyen Karşıyaka'nın , son kararların ardından ülkelerine döndü.

'ne koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında ara verilmesiyle gelişmeleri bekleyen Karşıyaka'nın , son kararların ardından ülkelerine döndü. Yurt dışı uçuşlar bir süreliğine sona erdirilirken Kaf-Kaf'ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek.
  1. 29.3.2020
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