Avrupa'da bir ilk!
Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan “online” eğitim verecek TBF Akademi’yi hayata geçirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, Avrupa basketbolunda tarihi bir ilke imza atarak, geniş kapsamıyla örneği olmayan "online" eğitim hizmeti verecek TBF Akademi'yi hayata geçirdi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun önderliğinde 2,5 yıllık bir çalışma sonrası tamamlanan proje, isteyen herkese, Türkiye'nin 81 iline eşit bir eğitim imkanı tanıyacak. Aynı zamanda dev bir dijital kütüphane olacak TBF Akademi'de "online" olarak antrenör, yönetici ve hakem başta olmak üzere birçok eğitim programı düzenlenecek.
ÖNEMLİ İSİMLER BU PROJEDE
TBF Başkanı Türkoğlu, çok emek verdikleri projeyle ilgili şu açıklamaları yaptı: "Dünyanın en önde gelen uzaktan eğitim platformları arasına giren bu uygulamayla, Türk basketbolunun vizyon olarak örnek alınacağını tahmin ediyoruz. Projenin hazırlık aşamasında basketbol dünyasındaki birçok isimle fikir alışverişinde bulunduk. Ergin Ataman, Zeljko Obradovic, Ufuk Sarıca, Orhun Ene, Çetin Yılmaz ve daha pek çok değerli antrenörümüz, verdiği eğitimlerle bu platformda ulaşılabilir hale gelecek."
DÜN HİZMETE AÇILDI
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, aktif hale gelen "akademi.tbf.org.tr" internet adresinden yetişkin herkesin eğitimlere katılabileceğinin müjdesini verdi. Türkoğlu, projede uygulanacak sertifika programının da yaklaşık 1,5 yıl süreceğini açıkladı.
- 15.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Avrupa'da bir ilk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.