FIBA, 3x3 Dünya Turu’nun sezon takvimi güncellendi
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 Doha, Manila, Chengdu, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yeniden planlandığını duyurdu.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 3x3 Dünya Turu 2020 sezonundaki ilk 5 turnuvası Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters'ın başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmeyeceği, Manila ve Chengdu Masters turnuvalarının ise sırasıyla 15-16 Ağustos ve 17-18 Ekim tarihleri arasında yapılmasının planladığı belirtildi.
Doha, Meksiko ve Utsunomiya Masters turnuvalarının yapılacağı tarihlerin ileriki bir zamanda ilan edileceği aktarıldı.
FIBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 Mart'ta bütün organizasyonlarını askıya almıştı.
- 31.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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