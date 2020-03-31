Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, katıldığı bir podcast yayınında gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.

NBA'de şu ana kadar play-off yarışından elenen tek takım olmalarını dile getiren Kerr, "Bizim için sezon bitti diyebiliriz. Eğer sezon bir şekilde tekrar başlarsa bizim normal sezon maçı oynamamız çok mantıklı gelmiyor ve oynayacağımızı da sanmıyorum. Ama kim bilir? Hala iddiası olan takımlar var." diye konuştu.

Ligin tekrar başlayacağı tarihi bekleyen takımlar için üzgün olduğunu söyleyen Kerr, "Şampiyonluk yarışında olan, play-off'ları kovalayan ve bunun için sezon boyunca mücadele etmiş takımlar var. Bizim için takım olarak sağlıklı kalmaya çalıştığımız ve genç oyuncularımızı geliştirmeye çalıştığımız bir yıldı. Bu yüzden takımım hakkında çok endişelenmiyorum. Belirsizlik içinde olan takımlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.