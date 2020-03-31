Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi"
NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın 54 yaşındaki koçu Steve Kerr, corona virüsü nedeniyle ertelenen sezonun kendileri için sona erdiğini dile getirdi.
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, katıldığı bir podcast yayınında gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.
NBA'de şu ana kadar play-off yarışından elenen tek takım olmalarını dile getiren Kerr, "Bizim için sezon bitti diyebiliriz. Eğer sezon bir şekilde tekrar başlarsa bizim normal sezon maçı oynamamız çok mantıklı gelmiyor ve oynayacağımızı da sanmıyorum. Ama kim bilir? Hala iddiası olan takımlar var." diye konuştu.
Ligin tekrar başlayacağı tarihi bekleyen takımlar için üzgün olduğunu söyleyen Kerr, "Şampiyonluk yarışında olan, play-off'ları kovalayan ve bunun için sezon boyunca mücadele etmiş takımlar var. Bizim için takım olarak sağlıklı kalmaya çalıştığımız ve genç oyuncularımızı geliştirmeye çalıştığımız bir yıldı. Bu yüzden takımım hakkında çok endişelenmiyorum. Belirsizlik içinde olan takımlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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