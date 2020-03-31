Golden State Warriors koçu Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi" - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi"

'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi"

Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi"

ekiplerinden 'ın 54 yaşındaki koçu , nedeniyle ertelenen sezonun kendileri için sona erdiğini dile getirdi.

koçu , katıldığı bir podcast yayınında gündem ile alakalı açıklamalarda bulundu.

'de şu ana kadar play-off yarışından elenen tek takım olmalarını dile getiren Kerr, "Bizim için sezon bitti diyebiliriz. Eğer sezon bir şekilde tekrar başlarsa bizim normal sezon maçı oynamamız çok mantıklı gelmiyor ve oynayacağımızı da sanmıyorum. Ama kim bilir? Hala iddiası olan takımlar var." diye konuştu.

Ligin tekrar başlayacağı tarihi bekleyen takımlar için üzgün olduğunu söyleyen Kerr, "Şampiyonluk yarışında olan, play-off'ları kovalayan ve bunun için sezon boyunca mücadele etmiş takımlar var. Bizim için takım olarak sağlıklı kalmaya çalıştığımız ve genç oyuncularımızı geliştirmeye çalıştığımız bir yıldı. Bu yüzden takımım hakkında çok endişelenmiyorum. Belirsizlik içinde olan takımlar için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

  1. 31.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Steve Kerr'den flaş itiraf! "Bizim için sezon sona erdi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN