Rihanna Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?"

Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, ünlü şarkıcılar evde karantinada geçirdiği süreçte sosyal medyadan canlı yayın açarak hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna da bu akıma uyarak Instagram üzerinden canlı yayın başlattı. Yayına, corona virüsü nedeniyle karantina altında olan ünlü basketbolcu Kevin Durant de geldi.

Durant'in yayına katıldığını gören Rihanna, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım" diyerek NBA yıldızını tiye aldı.

Hemen ardından 32 yaşındaki şarkıcı, "Şaka bir yana, geçmiş olsun Kevin Durant" sözleriyle ünlü basketbolcunun gönlünü aldı.

Durant ise Rihanna'ya, "Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun?" sorusunu yöneltirken, Barbadoslu yıldız, "ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım" yanıtını verdi.