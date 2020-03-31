Rihanna Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?"
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, corona virüsüne yakalanan Kevin Durant'in Instagram'da canlı yayınına katıldığını öğrenmesi üzerine "Maske takmalı mıyım?" diye dalga geçti.
Corona virüsü salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, ünlü şarkıcılar evde karantinada geçirdiği süreçte sosyal medyadan canlı yayın açarak hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Son olarak Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna da bu akıma uyarak Instagram üzerinden canlı yayın başlattı. Yayına, corona virüsü nedeniyle karantina altında olan ünlü basketbolcu Kevin Durant de geldi.
Durant'in yayına katıldığını gören Rihanna, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım" diyerek NBA yıldızını tiye aldı.
Hemen ardından 32 yaşındaki şarkıcı, "Şaka bir yana, geçmiş olsun Kevin Durant" sözleriyle ünlü basketbolcunun gönlünü aldı.
Durant ise Rihanna'ya, "Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun?" sorusunu yöneltirken, Barbadoslu yıldız, "ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım" yanıtını verdi.
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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