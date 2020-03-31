Rihanna corona virüsüne yakalanan Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?" - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Rihanna Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?"

'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?"

Rihanna Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?"

Dünyaca ünlü şarkıcı , corona virüsüne yakalanan 'in 'da canlı yayınına katıldığını öğrenmesi üzerine "Maske takmalı mıyım?" diye dalga geçti.

salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, ünlü şarkıcılar evde karantinada geçirdiği süreçte sosyal medyadan canlı yayın açarak hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Barbadoslu ünlü şarkıcı da bu akıma uyarak üzerinden canlı yayın başlattı. Yayına, corona virüsü nedeniyle karantina altında olan ünlü basketbolcu de geldi.

Durant'in yayına katıldığını gören Rihanna, "KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım" diyerek NBA yıldızını tiye aldı.

Hemen ardından 32 yaşındaki şarkıcı, "Şaka bir yana, geçmiş olsun Kevin Durant" sözleriyle ünlü basketbolcunun gönlünü aldı.

Durant ise Rihanna'ya, "Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun?" sorusunu yöneltirken, Barbadoslu yıldız, "ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım" yanıtını verdi.

  1. 31.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rihanna Kevin Durant'i tiye aldı! "Maske takmalı mıyım?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN