Kobe Bryant'ın havlusu 33 bin dolara satıldı! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler NBA Kobe Bryant'ın havlusu çılgın fiyata alıcı buldu!

'ın havlusu 33 bin dolara satıldı!

Kobe Bryant'ın havlusu 33 bin dolara satıldı!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ın NBA'de çıktığı son maçta kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sene başında bindiği helikopterin arızalanarak düşmesi sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu 'ın hayranları onu unutamıyor.

Kobe'nin 'la son maçına çıktığı gün kullandığı havlu 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu satın alan kişiye ayrıca Lakers'ın ile 2016 yılında oynadığı maçtan iki bilet de hediye edildi.

Yıldız isim, havluyu son maçında omuzlarına almış ve Staples Center'da bir konuşma gerçekleştirmişti.

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  1. 31.03.2020
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