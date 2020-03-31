Kobe Bryant'ın havlusu 33 bin dolara satıldı!

Sene başında bindiği helikopterin arızalanarak düşmesi sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayranları onu unutamıyor.

Kobe'nin Los Angeles Lakers'la son maçına çıktığı gün kullandığı havlu 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu satın alan kişiye ayrıca Lakers'ın Utah Jazz ile 2016 yılında oynadığı maçtan iki bilet de hediye edildi.

Yıldız isim, havluyu son maçında omuzlarına almış ve Staples Center'da bir konuşma gerçekleştirmişti.