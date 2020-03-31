Kobe Bryant'ın havlusu 33 bin dolara satıldı!
Geçtiğimiz aylarda geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'de çıktığı son maçta kullandığı havlu 33 bin dolara satıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sene başında bindiği helikopterin arızalanarak düşmesi sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın hayranları onu unutamıyor.
Kobe'nin Los Angeles Lakers'la son maçına çıktığı gün kullandığı havlu 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu satın alan kişiye ayrıca Lakers'ın Utah Jazz ile 2016 yılında oynadığı maçtan iki bilet de hediye edildi.
Yıldız isim, havluyu son maçında omuzlarına almış ve Staples Center'da bir konuşma gerçekleştirmişti.
- 31.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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