Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler NBA Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!

9 günde corona virüsünü yendi!

Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!

Corona virüse yakalanan 'in önemli isimlerinden 'tan sevindirici haber geldi. Smart, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada virüsü yendiğini takipçilerine duyurdu.

'in oyun kurucusu , corona virüsü yendiğini açıkladı. Smart Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki gündür temizim. açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.

Smart 19 Mart'ta kendisine corona pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuştu. Celtics koçu Brad Stevens, 26 yaşındaki oyuncunun corona virüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve "İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için onunla gurur duyuyorum" demişti.

maçları, pivotu Rudy Gobert'in corona testinin pozitif çıkmasının ardından askıya alınmıştı. Sonrasında Donovan Mitchell, , Christian Wood ve adı açıklanmayan üç Nets, iki Lakers oyuncusuna corona pozitif teşhisi konmuştu. Mitchell ve Gobert de daha önce virüsü yendiklerini açıklamıştı.

  1. 30.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN