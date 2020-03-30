Marcus Smart 9 günde corona virüsünü yendi!
Corona virüse yakalanan NBA'in önemli isimlerinden Marcus Smart'tan sevindirici haber geldi. Smart, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada virüsü yendiğini takipçilerine duyurdu.
Boston Celtics'in oyun kurucusu Marcus Smart, corona virüsü yendiğini açıkladı. Smart Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.
Smart 19 Mart'ta kendisine corona pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuştu. Celtics koçu Brad Stevens, 26 yaşındaki oyuncunun corona virüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve "İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için onunla gurur duyuyorum" demişti.
NBA maçları, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'in corona testinin pozitif çıkmasının ardından askıya alınmıştı. Sonrasında Donovan Mitchell, Kevin Durant, Christian Wood ve adı açıklanmayan üç Nets, iki Lakers oyuncusuna corona pozitif teşhisi konmuştu. Mitchell ve Gobert de daha önce virüsü yendiklerini açıklamıştı.
- 30.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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