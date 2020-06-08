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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler NBA ‘400 yıldır aynı acı'

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‘400 yıldır aynı acı'

'ün başantrenörü , 'de 'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Siyahiler bu ülkede 400 yıldır aynı acıyı omuzlarında taşıyor" diyerek tepki gösterdi.

San Antonio Spurs'ün başantrenörü , 'de 'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Yaşanan haksızlığa karşı beyaz vatandaşların da ses çıkarması gerekiyor. Siyahiler bu ülkede 400 yıldır aynı acıyı omuzlarında taşıyor" diyerek tepki gösterdi.
  1. 8.6.2020
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