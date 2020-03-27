Furkan Korkmaz'dan "Evde Kal" çağrısına uyanlara milli forma!
NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına kayıtsız kalmadı. Milli yıldız kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a Twitter hesabından teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.
Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde Kal" çağrısına milli basketbolcu Furkan Korkmaz da destek verdi.
NBA eKiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen yıldız isim, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular Cedi Osman ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.
Furkan, "Siz de var mısınız?" diyerek milli basketbolcular Berkan Durmaz ve Tolga Geçim'i de kampanyaya katılmaya davet etti.
- 27.03.2020
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