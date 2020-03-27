Furkan Korkmaz'dan "Evde Kal" çağrısına uyanlara milli forma! - Son dakika NBA haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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Haberler NBA Furkan Korkmaz'dan Cedi'nin "Evde Kal" davetine yanıt!

'dan "" çağrısına uyanlara milli forma!

Furkan Korkmaz'dan "Evde Kal" çağrısına uyanlara milli forma!

'de (Amerikan Basketbol Ligi) Philadelphia 76ers forması giyen , corona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında "" çağrısına kayıtsız kalmadı. Milli yıldız kendisini yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular ve 'a Twitter hesabından teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına # etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Corona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan "" çağrısına milli basketbolcu da destek verdi.

eKiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen yıldız isim, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular ve 'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına # etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan, "Siz de var mısınız?" diyerek milli basketbolcular Berkan Durmaz ve Tolga Geçim'i de kampanyaya katılmaya davet etti.

  1. 27.03.2020
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