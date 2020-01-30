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30 Ocak 2020, Perşembe
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Kobe anısına 24 sayı attı

Kobe anısına 24 sayı attı

NBA'de Golden State Warriors'u 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, helikopter kazasında vefat eden 'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.

NBA'de Golden State Warriors'u 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, helikopter kazasında vefat eden 'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti. Embiid'in bu hareketi alkış aldı. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise galibiyete 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle katkıda bulundu.

  1. 30.1.2020
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