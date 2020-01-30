Kobe anısına 24 sayı attı

NBA'de Golden State Warriors'u 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, helikopter kazasında vefat eden Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti. Embiid'in bu hareketi alkış aldı. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise galibiyete 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle katkıda bulundu.