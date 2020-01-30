Kobe anısına 24 sayı attı
NBA'de Golden State Warriors'u 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, helikopter kazasında vefat eden Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.
NBA'de Golden State Warriors'u 115-104 yenen Philadelphia 76ers'ın yıldız pivotu Joel Embiid, helikopter kazasında vefat eden Kobe Bryant'ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti. Embiid'in bu hareketi alkış aldı. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise galibiyete 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle katkıda bulundu.
- 30.1.2020
- Sergen Yalçın'ın Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı!
- Galatasaray taraftarından yönetime isyan! ''Krediniz tükeniyor''
- Trabzonspor'un yeni transferi resmen açıklandı!
- Sergen Yalçın sahaya indi! İşte ilk antrenmandan görüntüler...
- Alper Potuk'tan Rizespor'a transfer yanıtı!
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Kobe anısına 24 sayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.