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30 Ocak 2020, Perşembe
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Portland'lı Lillard'dan triple-double

Portland'lı Lillard'dan triple-double

'de , evinde 'ı 125-11 mağlup ederken, maça damgasını vurdu. Portland'ın all-star oyun kurucusu 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla kariyerinde ilk kez triple-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'ın "triple-double" yaptığı karşılaşmada 'i 125-112 mağlup etti.

Portland'ın all-star oyun kurucusu 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntlla kariyerinde ilk kez triple-double yaparken, takımının galibiyetinde başrol oynadı..Ev sahibinde ayrıca CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Houston Rockets cephesinde ise 39 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar:

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-106

New York Knicks-Memphis Grizzlies: 106-127

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 125-115

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 127-120

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-112

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 100-120

  1. 30.01.2020
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