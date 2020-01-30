Portland'lı Lillard'dan triple-double
NBA'de Portland Trail Blazers, evinde Houston Rockets'ı 125-11 mağlup ederken, maça Damian Lillard damgasını vurdu. Portland'ın all-star oyun kurucusu 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla kariyerinde ilk kez triple-double yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın "triple-double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'i 125-112 mağlup etti.
Portland'ın all-star oyun kurucusu 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntlla kariyerinde ilk kez triple-double yaparken, takımının galibiyetinde başrol oynadı..Ev sahibinde ayrıca CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Houston Rockets cephesinde ise 39 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar:
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-106
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 106-127
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 125-115
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 127-120
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-112
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 100-120
- 30.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Portland'lı Lillard'dan triple-double haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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