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14 Şubat 2020, Cuma
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: Her maçımız final niteliğinde

Turgut Kul: Her maçımız final niteliğinde

() Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden , ligdeki 18'inci karşılaşmasında zirve yolundaki rakibi Belediyespor’u ağırlayacak.

, ligdeki 18'inci karşılaşmasında zirve yolundaki rakibi Belediyespor'u ağırlayacak. Karşılaşma 16 Şubat Pazar günü oynanacak. Karşılaşmayı Hatay Bölgesinden Erhan Kaya, Mete Şeb,Mehmet Zekat Yılmaz ve Ali Taşan yönetecek.

Isparta 32 Spor, zorlu maçın provası gerçekleştirdi. Isparta Atatürk Stadında gerçekleştirilen çift kale maçta futbolcuların hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Çift kale maça sakat olan Enes İlhan Yüksel dışında tüm futbolcular katıldı. Isparta 32 Spor Teknik Direktörü , tüm sporseverleri maça davet ederek, "Bizlerden beklentileri biliyoruz. Şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Takımda moral ve motivasyon olarak en üst seviyedeyiz. Bu önemli mücadeleye çok iyi hazırlandık. Artık hiçbir şeyin telafisi yok. Her maçımız final niteliğinde. Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz Bir sezon boyunca hep yanımızda olan taraftarlarımız, bu son derece önemli maçta 90 dakikada da hiç susmasınlar ve takımlarını desteklesinler" dedi.

  1. 14.02.2020
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