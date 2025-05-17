KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Hangi illerde hissedildi?

SON DAKİKA MARAŞ DEPREM | Türkiye'de son dönemlerde yaşanan peş peşe depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldiğimi açıkladı. İşte gerçekleşen depremin AFAD ve Kandilli raporları...

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD VERİLERİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te 7.01 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te 4.5 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.