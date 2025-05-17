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Haberler Deprem KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Hangi illerde hissedildi?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Hangi illerde hissedildi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te Kahramanmaraş'ta Göksün merkezli deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen deprem sonrası depremin şiddetiyle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 23:11
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KAHRAMANMARAŞ DEPREM SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Hangi illerde hissedildi?

SON DAKİKA MARAŞ DEPREM | Türkiye'de son dönemlerde yaşanan peş peşe depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD, 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldiğimi açıkladı. İşte gerçekleşen depremin AFAD ve Kandilli raporları...

KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD VERİLERİ

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te 7.01 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 22.05'te 4.5 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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