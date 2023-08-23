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Türkiye ile İsviçre depremzedeler için sahaya çıkıyor

Türkiye ile İsviçre'nin 2008 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymiş oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre'de sahaya çıkıyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 19:09
Türkiye ile İsviçre depremzedeler için sahaya çıkıyor

2008 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre'nin o dönemde forma giymiş oyuncuları bu kez depremzedeler için İsviçre'de sahaya çıkıyor.

Depremzedeler için düzenlenecek yardım organizasyonunda İsviçre ile Türkiye nostalji dostluk maçında 9 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Unutulmaz maçta olduğu gibi Fatih Terim'in önderliğinde Arda Turan, Nihat Kahveci, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Servet Çetin, Hamit Altıntop gibi oyuncular forma giyecek.

Karşılaşma öncesi de Reynmen, Reyhan Karaca, Lara ve Rabia Tunçbilek gibi sanatçılar konser verecek.

Bu yardım kampanyasından elde edilecek gelir öncelikli olarak bölgenin futbol altyapısı ve tesislerinin yapımında kullanılacak.

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