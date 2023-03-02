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TOFAŞ'tan depremzedeler için anlamlı hareket

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Bursa'ya gelen depremzedeler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sahasındaki maçları "Dayanışma Kombinesi" ile takip edebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, afet bölgesinden Bursa'ya gelen depremzedelerin sezon boyunca TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlanmak istendiği belirtildi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 18:08
TOFAŞ'tan depremzedeler için anlamlı hareket

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Bursa'ya gelen depremzedeler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sahasındaki maçları "Dayanışma Kombinesi" ile takip edebilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, afet bölgesinden Bursa'ya gelen depremzedelerin sezon boyunca TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlanmak istendiği belirtildi.

Yaşanan deprem felaketinin yaralarının el birliğiyle sarılacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOFAŞ Basketbol A Takımımızın 2022-2023 sezonunda oynayacağı maçlar için Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu seyirci kapasitesinin belirli bir bölümünü depremzede vatandaşlarımıza ayırdığımızı ve sezonun kalan bölümündeki tüm maçlarda geçerli olacak 'Dayanışma Kombinesi'ni hayata geçirdiğimizi duyurmak isteriz. Maçlarımızı izlemek isteyen depremzede vatandaşlarımız, 'Dayanışma Kombinesi'nin teminiyle ilgili detaylı bilgiyi iletişim numarasından alabilirler: +90 549 694 87 19"

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