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İspanya'da bir futbol turnuvasının geliri Türkiye'de depremzedelere bağışlanacak

İspanya'da Crevillent Belediyesi ve eski futbolcusu Juanfran Torres bir futbol turnuvası düzenleyecek. Torres, turnuvadan elde edilecek tüm geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacak

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 16:16
İspanya'da bir futbol turnuvasının geliri Türkiye'de depremzedelere bağışlanacak

İspanya'nın doğusundaki Crevillent Belediyesi ve eski futbolcu Juanfran Torres'in girişimiyle organize edilecek bir futbol turnuvasından elde edilecek gelirin Türkiye'de depremzedelere bağışlanacağı açıklandı.

"Finetwork Crevillent Cup" adıyla düzenlenecek turnuvayla ilgili açıklama yapan Crevillent Belediyesinin spordan sorumlu meclis üyesi Marcelino Gimenez, "Türk halkının şu anda yaşadığı acil insani ihtiyaçlara bir nebze olsun bizim de katkımızın olmasından büyük gurur duyuyoruz." dedi.

Gimenez, aralarında Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Valencia, Atletico Madrid'in de olduğu toplamda 13 kulübün iştirak edeceği turnuvaya 8-11 yaş arasındaki takımların katılacağını ve turnuvanın 31 Mart'ta başlayacağını ifade etti.

Bağışın, AFAD aracılığıyla depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

Diğer yandan eski futbolcu Juanfran da Atletico Madrid'de bir dönem birlikte forma giydiği Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile başkan yardımcılığını yaptığı 3. lig kulübü Intercity'e transfer olan Emre Çolak'ın yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu bağış, Türk halkına duyduğum sevgi için yapabileceğim en az şeydi. Tüm desteğim ve tüm teşvikim depremde etkilenenler ve özellikle siz kardeşlerim için." diye yazdı.

Turnuvadan elde edilecek gelir aynı zamanda, kanserli çocuklara yardım için de kullanılacak.

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