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İşitme engelli futbolculardan Mehmet Akan ve Arif Özdemir depremde hayatı kaybetti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 16:29
İşitme engelli futbolculardan Mehmet Akan ve Arif Özdemir depremde hayatı kaybetti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan duyuruda, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.

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