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KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi depremde hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremde, Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 16:25
KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi depremde hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Asrın felaketi"nde Adıyaman'da çöken otelin enkazında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesinde, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.


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